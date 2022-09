Brindisi: dal 5 settembre lavori di rifacimento stradale in via Santa Maria Ausiliatrice



BRINDISI - Da lunedì 5 settembre 2022 partiranno i lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale in via Santa Maria Ausiliatrice al quartiere Commenda.





Nel dettaglio dal giorno 5 al 13 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 16, su via Santa Maria Ausiliatrice, nel tratto viario compreso tra piazza Apulia e via Carlo Cattaneo, è istituito il divieto di transito e di sosta veicolare su entrambi i lati con rimozione dei veicoli trovati in sosta vietata, restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso.

Di seguito i percorsi alternativi:



- i veicoli in transito sulla Via S. Maria Ausiliatrice, giunti all'intersezione con la Via Irpinia, avranno l'obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Irpinia Via Palmiro Togliatti e Via Carlo Cattaneo.



- I veicoli in transito sulla Via Germanico, giunti all'intersezione con la Via Romolo, avranno l'obbligo di svolta a destra in direzione di quest'ultima, ed il seguente itinerario alternativo: Via Romolo Via San Giovanni Bosco.

- I veicoli in transito sulla Via Romolo, giunti all'intersezione con la Via Pace Brindisina, avranno l'obbligo di direzione Via Romolo e Via San Giovanni Bosco.



- I veicoli in transito su Piazza Apulia, giunti all'intersezione con la Via Santa Maria Ausiliatrice, avranno l'obbligo di direzione Via Irpinia ed il seguente itinerario alternativo: Via Irpinia Via Palmiro Togliatti e Via Carlo Cattaneo.



- I veicoli in transito sulla Via F. Bandiera in direzione Via Pace Brindisina, giunti all'intersezione con la Via Pace Brindisina, avranno l'obbligo di svolta a destra in direzione di quest'ultima, ed il seguente itinerario alternativo: Via Pace Brindisina, Via Romolo Via San Giovanni Bosco.



- I veicoli in transito sulla Via F. Bandiera in direzione Via Germanico, giunti all'intersezione con la Via Ciro Menotti, avranno l'obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest'ultima.



- I veicoli in transito su Piazza Alto Adige in direzione Via Santa Maria Ausiliatrice, avranno l'obbligo di direzione Via Irpinia.



- I veicoli in transito sulla Via Pace Brindisina, giunti all'intersezione con la Via Romolo, avranno l'obbligo di svolta a destra in direzione di quest'ultima, ed il seguente itinerario alternativo: Via Romolo Via San Giovanni Bosco.



- I veicoli in transito sulla Via A. Sciesa, giunti all'intersezione con la Via Pace Brindisina, avranno l'obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Pace Brindisina Via Romolo e Via San Giovanni Bosco.

- I veicoli in transito sulla Via E. Tazzoli, giunti all'intersezione con la Via Pace Brindisina, avranno l'obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Pace Brindisina Via Romolo e Via San Giovanni Bosco.



- I veicoli in transito sulla Via Corte Pace Brindisina, giunti all'intersezione con la Via Pace Brindisina, avranno l'obbligo di svolta a destra ed il seguente itinerario alternativo: Via Pace Brindisina Via Romolo e Via San Giovanni Bosco.



- I veicoli in transito sulla Via Carlo Poma, giunti all'intersezione con la Via Pace Brindisina, avranno l'obbligo di svolta a destra ed il seguente itinerario alternativo: Via Pace Brindisina Via Romolo e Via San Giovanni Bosco.



- I veicoli in transito sulla Via Carlo Cattaneo provenienti da Viale Palmiro Togliatti, giunti allintersezione con la Via Villafranca, avranno lobbligo di direzione Via Cattaneo e San Giovanni Bosco oppure di svolta a sinistra in direzione Via Villafranca e San Giovanni Bosco.