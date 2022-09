Paragone: c.destra o c.sinistra non cambierà nulla

TORINO - "Il punto centrale della nostra campagna elettorale e' dire la verità agli italiani e cioè che dal 26 settembre, che vinca il centrodestra o il centrosinistra, non cambierà nulla per ora". Lo sostiene il leader di Italexit Gianluigi Paragone, oggi a Torino per una iniziativa elettorale.“Si andrà avanti con la quarta dose - ha detto - si andrà avanti con il piano Draghi, con il piano Colao che sostituirà il lavoratori con l'intelligenza artificiale e con l'identità digitale". "E' centrale per noi dire la verità sul lockdown energetico, che partirà colpendo le famiglie e le piccole imprese, perché come ebbe da dire Draghi dovete scegliere tra la pace e stavolta il riscaldamento".