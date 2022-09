Di Maio: 35% indecisi, possiamo ribaltare risultato

ROMA - "Lavoro per una sconfitta del centrodestra. Con il 35% di persone che sono indecise, possiamo fare la differenza e ribaltare il risultato". Così a Tg1 Mattina il leader di Ic Luigi Di Maio."Bisogna sostenere Impegno civico e la coalizione progressista. Così riusciremo a battere l'altra coalizione che ha tre ambizioni: Berlusconi vuole fare il presidente del Senato, Salvini il ministro dell'Interno e Giorgia Meloni il presidente del consiglio. Chi non vuole questa Italia voti per noi", ha aggiunto il leader di Ic.