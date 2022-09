Di Maio: Salvini non vuole tetto a prezzo, destra timida

ROMA - "Putin ha paura di un tetto massimo al prezzo del gas" che dovrebbe essere messo a livello europeo. In Italia "Salvini non lo vuole e c'è una certa timidezza da parte della destra". Così il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, a Isoradio. "Putin prova a ricattare tutto il mondo - ha aggiunto - ma grazie alla comunità internazionale è stato firmato un accordo sul grano far uscire il grano dall'Ucraina.