Sanità, Messina (Lega): 100 milioni di visite saltate. E' emergenza per le cure agli anziani

ROMA - "Circa 100 milioni di prestazioni di sanitarie saltate, liste d'attesa impazzite, pazienti over 60 che rinunciano alle visite e quindi a curarsi. Stiamo parlando di una vera e propria emergenza acuita a causa del Covid ma oggi resa ancor più grave dalla crisi energetica che ha messo in ginocchio le categorie più fragili e fra queste, certamente il popolo degli anziani, che in Italia sono ben 14 milioni". A lanciare un appello è Roberto Messina, presidente di Senior Italia FederAnziani e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Puglia - P02 con la Lega."Per la nostra Costituzione il diritto alla salute è qualcosa di sacro e inviolabile ma nel Paese reale purtroppo non è così", spiega Messina. "Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute sappiamo infatti che ben il 35,5% degli over 60 presenta una fragilità di grado lieve, il 14,4% una fragilità di grado moderato e il 6,5% una fragilità di grado severo e ci sono ben 4 milioni di anziani con aumentati bisogni socio-assistenziali rispetto al resto della popolazione"."Il fatto che centinaia di migliaia di anziani siano costretti a rinunciare alle cure, perché le liste d'attesa sono infinite o perché non possono permettersi di spendere per avere assistenza, rappresenta la cartina di tornasole di un'Italia che ha bisogno di più attenzione e solidarietà verso chi rimane indietro"."La Lega è l'unico partito ad aver inserito nel proprio programma misure concrete per gli over 65. Vogliamo istituire un ministero per la Terza Età che vigili e coordini tutte le politiche legate all'assistenza e la cura degli anziani. Vogliamo investire sulla prevenzione e, ad esempio, consentire la libera professione per gli infermieri per dare maggiore opportunità agli anziani di essere seguiti e curati a casa", conclude Messina.