E' morto all'età di 59 anni il rapper americano Coolio. Il cantante statunitense, trovato senza vita nel bagno della sua abitazione da un amico, è diventato famoso col brano 'Gangsta's Paradise', colonna sonora del film Pensieri Pericolosi, per cui vinse il Grammy. A darne notizia è stato l'agente di Artis Leon Ivey Jr, questo è il vero nome del musicista, che non avrebbe fornito le cause del decesso, che si ipotizza possa essere stata legata a cause naturali.