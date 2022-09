Elezioni, Donno (M5S). “A Copertino abbiamo assistito alla fiera dell’ipocrisia”

LECCE - “I candidati del centrosinistra alle prossime elezioni - spiega Leonardo Donno in un video postato sulla sua pagina facebook - si sono presentati come "l’alternativa all’avanzata della destra che vuole far tornare indietro il Paese". Tutto bene se non fosse che l’assessore Leo, oggi candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lecce, in prima fila sul palco assieme al consigliere regionale del Pd Donato Metallo, meno di due mesi fa era abbracciato al senatore Roberto Marti, commissario regionale della Lega, al consigliere regionale della Lega Gianfranco De Blasi e al sindaco di Nardò Pippi Mellone per festeggiare la vittoria di un candidato sindaco della Lega.

Tutti insieme appassionatamente. Quelle stesse persone che ora fingono di farsi la guerra, sono andate a braccetto nello stesso territorio solo poco tempo fa! È giusto che gli elettori siano ben informati prima di andare alle urne e non è tollerabile che l'elettorato venga preso in giro così. Oggi queste persone chiedono il voto per bloccare l'avanzata delle destre, ma nei Comuni ci fanno gli accordi. Vedendo quello che sta accadendo siamo sempre più orgogliosi delle liste e dei candidati del M5S. Nei collegi della Puglia abbiamo l'onore di avere candidato il Presidente Giuseppe Conte, nel Salento ho l'onore di essere il capolista alla Camera, poi abbiamo al Senato come capolista il Vicepresidente Mario Turco. Il Movimento 5 Stelle ha candidato l'ex magistrato Francesco Mandoi, che ha dedicato la sua vita alla lotta alle mafie e alla corruzione. Al Senato Antonio Trevisi, da anni in campo per la transizione ecologica e l'energia pulita. Abbiamo Marina Zela, che da vent'anni è più si batte per i diritti civili, storica attivista lgbt; l'avvocato Roberto Fusco che ha condotto battaglie ambientali storiche sul territorio brindisino, l'ex sottosegretario Salvatore Giuliano; e questo solo per citare alcuni nomi.

I cittadini devono poter esprimere un voto consapevole. Insieme al Presidente Conte, lottiamo contro la malapolitica, contro il malaffare, per la legalità e contro le mafie. Soprattutto combattiamo la politica fatta per interessi e spartizione di potere e poltrone, prima di ambiguità ed incoerenze: gli elettori si guardino bene da questi personaggi. Solo noi del M5S manteniamo gli impegni, con coerenza e serietà, e lavoriamo nell'esclusivo interesse dei cittadini e per il bene del Paese”.