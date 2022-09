Emiliano: “Puglia come Stalingrado, qui non passeranno”

TARANTO - "Noi possiamo dare il segno della presenza della Puglia nella campagna elettorale, la Puglia è per l'Italia. La Puglia è una sorta di Stalingrado e da qui non passeranno, noi non abbandoneremo il campo. Sputeranno sangue", le parole del presidente della Puglia Emiliano all'iniziativa "La carta di Taranto - Manifesto per il Sud e per le Isole". / Fb Pd Taranto Fonte: Agenzia Vista