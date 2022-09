Bari, successo incredibile per la 1a edizione 'Mini Olimpiadi Municipio 3'

BARI – Successo incredibile per la 1^ edizione delle “Mini Olimpiadi Municipio 3”, rassegna organizzata dal CSI Comitato di Bari e dal Municipio 3 del Comune di Bari. Oltre 1.500 persone, tra bambini, adulti e anziani, hanno preso parte alla settimana di eventi sportivi previsti nel lungo programma della kermesse. Dagli sport di squadra – calcio, pallavolo e basket – agli sport su sabbia, passando per gli sport individuali e gli intramontabili giochi tradizionali.«L’obiettivo principale della manifestazione è stato quello di integrare sport, territorio, ambiente e inclusione sociale con la realizzazione di competizioni sportive afferenti a diverse discipline – ha dichiarato Nicola Schingaro, presidente del Municipio 3 di Bari –. Ringrazio la commissione sport e il suo presidente Onofrio Poliseno per l’ottimo lavoro svolto». La rassegna sportiva si è svolta da lunedì 5 a domenica 11 settembre presso i quartieri San Paolo e San Girolamo di Bari, coinvolgendo in particolar modo il Pala Laforgia, il parco “Papa Giovanni Paolo II” e il lungomare IX maggio. Alle tante attività hanno partecipato sia i più piccoli, impegnati nelle categorie under 10 e under 13, sia i più grandi (under 16 e over 18) con tornei organizzati ad hoc dal comitato barese del Centro Sportivo Italiano.Domenica 11, invece, si è tenuta la cerimonia conclusiva dell’intera manifestazione, alla quale hanno preso parte il presidente Nicola Schingaro, l’assessore allo sport del comune di Bari Pietro Petruzzelli e una nutrita delegazione di consiglieri del Municipio 3. Durante l’evento finale, grazie alla partnership con Coop Alleanza 3.0. – main sponsor dell’iniziativa –, sono stati premiati tutti gli atleti intervenuti nel corso della settimana di “Mini Olimpiadi”. Per concludere, sul palco sono saliti artisti e band locali, che hanno intrattenuto il pubblico presente con esibizioni musicali dal vivo.«L’organizzazione di questo evento è stata davvero impegnativa: portare un’idea precisa di sport nella periferia del nostro capoluogo, e farlo nell’arco di un’intera settimana, richiede impegno e dedizione – ha spiegato Serafina Grandolfo, presidente del CSI Comitato di Bari e consigliera nazionale del Centro Sportivo Italiano –. Però, il risultato finale parla chiaro: centinaia e centinaia di persone che si sono sentite coinvolte e che, con gioia, hanno scelto di accettare il nostro invito a divertirsi con noi. Lo sport è educazione e rispetto delle regole e, in questi giorni, abbiamo avuto dimostrazione di quanta voglia di praticare sport ci sia nel nostro amato territorio».