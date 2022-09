ROMA - "Abbiamo bisogno di rigassificatori, di termovalorizzatori, di impianti per le energie rinnovabili. Dobbiamo anche studiare il nucleare di quarta generazione, il nucleare pulito, che anche l'Europa consiglia a tutti i suoi paesi. In questo modo garantiremo al nostro futuro di non incorrere più in situazione come questa". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.