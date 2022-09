Di Maio: credo che il 5% sia alla nostra portata

"Sono davvero arrabbiato" - ha aggiunto in un altro passaggio - "perché il governo andava a scadenza naturale a marzo e a luglio ho detto a Conte di non far cadere il governo" mentre si prospettava una crisi energetica e "ora siamo al picco del prezzo del gas". "Chi ha fatto cadere il governo ha veramente sbagliato e messo l'Italia in una situazione davvero critica".

ROMA - "Credo che il 5% sia alla nostra portata". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, parlando delle prospettive elettorali a Diritto e rovescio su Rete4. "Ai cittadini" - ha aggiunto - "dico di andare a votare".