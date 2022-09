Energia, Mosca: "Piano Cingolani imposto da Ue e Usa"

A stretto giro la replica del ministro della Transizione ecologica: "È la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre a uno Stato qualcosa. Si figuri se l'Italia può seguire gli ordini di qualcuno" ha detto Roberto Cingolani a Il cavallo e la torre su RaiTre replicando alle accuse di Mosca.

ROMA - Nuovo attacco del Cremlino alla politica energetica italiana: il piano Cingolani "E' imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire". A sostenerlo, in un post su Telegram, è la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.''L'Italia si è mossa con grandissimo anticipo, noi abbiamo diversificato le nostre fonti di gas. Abbiamo ridotto sostanzialmente la nostra dipendenza dal gas russo e continueremo a ridurla nei prossimi mesi. Questo probabilmente non è piaciuto ai russi, perchè ora siamo molto più indipendenti dal gas russo rispetto ad altri paesi europei'' ha poi sottolineato Cingolani, in un'intervista a Radio Capital.