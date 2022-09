Enogastronomia: Ruvo pronta per Rose e Rosati. Stasera i Tiromancino

RUVO DI PUGLIA (BA) - L’eleganza di un calice di vino e la delicatezza della rosa insieme per un evento straordinario. Ruvo di Puglia è pronta ad accogliere una due giorni dedicata alla degustazione di vini pugliesi, ma anche del comparto florovivaistico e dell’arte del modellismo, senza trascurare il divertimento e la buona musica dei Tiromancino. Il tutto grazie al coraggio e la volontà della Pro Loco di Ruvo di Puglia in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, la Regione Puglia, Confcommercio e la Camera di Commercio, Parco Nazionale dell'Alta Murgia e con il Comitato Regionale UNPLI PugliaSecondo l’antica tradizione ancora oggi in auge, all’inizio di ogni filare di vigneto, viene apposta una pianta di rosa per evitare il diffondersi immediato di malattie, che potrebbero rovinare l’intero raccolto.Durante la kermesse sarà possibile degustare vini rosato e non, provenienti da numerose Cantine Pugliesi, accompagnati da prodotti tipici locali“Rose & Rosati” è un evento dedicato alle aziende florovivaistiche e vitivinicole, vetrina esclusiva delle eccellenze in rosa (vini e fiori), che animerà la nostra città.Partirà Sabato 17 Settembre 2022 la Quinta Edizione della Kermesse con tante grandi novità! Sarà inaugurata, dopo il successo degli anni scorsi, presso la Scuola "Giovanni Bovio" alle ore 18:00 con la XIV° Edizione della Mostra Concorso Nazionale Biennale “ l’Arte del Modellismo”; Inoltre saranno allestiti Stand Florovivaistici ed Enogastronomici, saranno programmate Mostre, Laboratori e Visite Guidate che animeranno la nostra città per tutto il week end e non è finita qui. La serata di Sabato 17 Settembre continuerà in Piazza Matteotti con i TIROMANCINO in concerto alle 21:30. Domenica 18 Settembre vi sarà la chiusura della mostra e la premiazione in occasione della XIV° Edizione della mostra “L’ Arte del Modellismo" alle ore 16:30. Alle ore 20:30, Piazza Matteotti sarà pronta ad accogliervi con un Dj Set a cura di Luigia Jacky.Nel corso della due giorni spazio alle mostre e alle visite guidate nella città rubastina. Sabato ci si potrà prenotare per le visite guidate al Grottone del Palazzo Jatta, per la mostra “Collezionauta. Capolavori attraverso il tempo”.La Pro Loco di Ruvo di Puglia propone tour alla scoperta delle dimore e degli antichi palazzi segnati dalla storia e dal tempo. In particolare ammireremo l’atrio interno di Palazzo Spada, già Rocca, reso pregevole dall'apparato decorativo rinascimentale con bassorilievi allegorici rappresentanti le virtù della buona nobiltà. Si organizza anche un tour guidato nel suggestivo centro storico della città d'arte di Ruvo di Puglia fino ad arrivare nelle sue fondamenta che scopriremo nell'ipogeo della Cattedrale.Infine, la Pro Loco di Ruvo di Puglia omaggia con una visita guidata con lettura a tema, Biagia Marniti, poetessa Ruvese, giornalista e bibliotecaria, allieva di Giuseppe Ungaretti.Il suggestivo percorso, dal perfetto connubio di versi e arte, si articolerà nel caratteristico centro storico, attraversando i “luoghi del cuore” della poetessa, fino ad arrivare sulla Torre dell'Orologio.