Estetista suicida, si riapre il caso: indagato il marito

BARI - Si riapre il caso dell'estetista di Palo del Colle (Ba) morta suicida. Il marito di Luciana Ranieri, trovata impiccata la mattina del 10 novembre 2021 nella sua abitazione, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di istigazione al suicidio. La giudice De Cristofaro ha così riaperto il caso.La volontà è quella di capire se “una giovane donna, madre di due figli minori amatissimi, in assenza di qualsiasi valida giustificazione e, al contrario, presa nella gestione di una crisi coniugale caratterizzata da atteggiamenti possessivi e invadenti da parte dell’ex coniuge” abbia deciso di togliersi la vita.Al via le indagini sulla crisi della coppia con l'ascolto di nuove testimonianze, a partire dalla sorella di Luciana e dalla psicologa che ha seguito la donna per poco tempo. Il marito, una volta chiuse le indagini, avrà la possibilità di chiedere di essere interrogato.