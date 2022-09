Fico: reddito cittadinanza protegge la dignità delle persone

ROMA - Difende il reddito di cittadinanza "perché non si tratta di una misura assistenzialista ma che protegge la dignità delle persone", ma è convinto che "possa essere migliorato nell'attuazione pratica". Lo dichiara in un'intervista a La Stampa, il presidente della Camera, Roberto Fico, sulle elezioni. Condivide il monito del Papa: "Il lavoro è il principale argomento della nostra Repubblica - sottolinea Fico -. Non a caso un provvedimento proposto dal M5s è il salario minimo a 9 euro lordi all'ora a norma di legge per impedire lo sfruttamento dei giovani. E per le donne va favorita la parità anche a livello di stipendi".