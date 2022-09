Fotografia: dal 30 settembre al 13 novembre torna a Bari World Press Photo

BARI - World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, torna a Bari per il nono anno consecutivo: da venerdì 30 settembre al 13 novembre prossimo, sarà ancora una volta il Teatro Margherita ad ospitare l’esposizione internazionale, che giunge quest’anno alla sua 65° edizione e si presenta alla città in una veste rinnovata.Organizzata da CIME - realtà pugliese ormai tra i maggiori partner europei della World Press Photo Foundation di Amsterdam - con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari, la mostra sarà presentata alla stampa domani, giovedì 29 settembre, alle ore 18.00 nel Teatro Margherita, nel corso di un incontro al quale interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore di CIME Vito Cramarossa, la curatrice della 65° World Press Photo Exhibition Marika Cukrowski e la presidentessa della giuria europea e membro della giuria globale del World Press Photo Contest 2022 Simona Ghizzoni.Dopo l’inaugurazione, World Press Photo Bari aprirà ufficialmente le porte a tutti i visitatori a partire dalle ore 17.00 di venerdì 30 settembre. In occasione del primo pomeriggio di apertura, alle ore 18.00, sarà possibile partecipare alla visita della mostra con Simona Ghizzoni e Marika Cukrowski. A seguire, alle 19.30, all’interno dell’area eventi, Simona Ghizzoni terrà un talk durante il quale racconterà il percorso professionale che l’ha condotta ricoprire il ruolo di presidente della giuria europea di World Press Photo Exhibition 2022 e i retroscena del processo di selezione degli scatti in mostra.Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì: 10.00 - 21.00Venerdì e Sabato: 10.00 - 23.00Domenica: 10.00 - 21.00(La biglietteria chiude 30 minuti prima)• ticket intero: € 8,00• under 30 | over 65: € 6,50• giornalisti/e con tesserino: € 6,50• guide turistiche con tesserino: € 6,50• scuole: € 4,00• martedì universitario: € 5,00• gruppi: € 6,50 (min 15 persone, con prenotazione. Per ogni 15 visitatori, il 16esimo avrà un biglietto omaggio).• ingresso gratuito: persone con disabilità e accompagnatori, ragazzi sotto i 12 anni e giornalisti con tesserino in corso di validità che abbiano fatto richiesta di accredito stampa almeno 48h prima tramite una mail all’indirizzo press@worldpressphotobari.it , con i dati necessari: nome e cognome, testata, email.Info: + 39 351 145 9819 | info@worldpressphotobari.it Online ticket: https://www.liveticket.it/cime Sito web: www.worldpressphotobari.it Facebook: www.facebook.com/worldpressphotobari Instagram: www.instagram.com/worldpressphoto_bari