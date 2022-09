Francavilla Fontana: arrivano i "Concerti d'Autunno 2022" a cura dell'Associazione Auditorium di Castellana Grotte

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Si apre venerdì 9 settembre alle 18:30 presso l'Auditorium della Scuola Comunale di Francavilla Fontana, in via Trento, la stagione concertistica 2022 proposta dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte. Frutto della stretta collaborazione organizzativa e artistica con il Direttore della Scuola, il Maestro Antonio Curto, vero e proprio motore instancabile della vita musicale francavillese, la stagione concertistica prevede il primo appuntamento con un Duo d'eccezione, Alessandro Perpich al violino e Pierluigi Camicia al pianoforte, nelle pagine più rappresentative della "forma sonata" per questa formazione cameristica. - Si apre venerdì 9 settembre alle 18:30 presso l'Auditorium della Scuola Comunale di Francavilla Fontana, in via Trento, la stagione concertistica 2022 proposta dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte. Frutto della stretta collaborazione organizzativa e artistica con il Direttore della Scuola, il Maestro Antonio Curto, vero e proprio motore instancabile della vita musicale francavillese, la stagione concertistica prevede il primo appuntamento con un Duo d'eccezione, Alessandro Perpich al violino e Pierluigi Camicia al pianoforte, nelle pagine più rappresentative della "forma sonata" per questa formazione cameristica.





E si snoda poi con un appuntamento a cadenza settimanale per l'intera stagione autunnale, in un susseguirsi di artisti e proposte musicali imperdibili e alla portata di tutti, grandi e piccoli.

Il costo del biglietto è davvero simbolico, 1 euro, a significare l’intento artistico e non imprenditoriale dell’attività di diffusione musicale. Un sentito ringraziamento va al Comune e alla Scuola Comunale di Francavilla Fontana per la loro generosa accoglienza nel portare altra buona musica in un centro già culturalmente ricco e attivo.

Per prenotazioni e modalità di accesso si può far riferimento ai canali istituzionali dell'Associazione Auditorium:

sito - www.associazioneauditorium.org

pagina facebook - facebook.com/associazioneauditorium

email - associazioneauditorium@hotmail.com

Info e prenotazioni Whatsapp: 3480072656 – 3404142661