ROMA - "Saremo la sorpresa del voto del 25 settembre". Lo dice Mariastella Gelmini, esponente di punta del Terzo polo, al 'Corriere della Sera'. Secondo la ministra per le Autonomie "il patto tra Azione e Itala viva reggerà anche dopo".Gelmini ammonisce: "Il Pnrr va salvaguardato, con la destra è a rischio". La ministra segnala come "nello schieramento FdI-Lega-FI di centro non ci sia più niente".