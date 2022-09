Giuseppe Conte da Bari pungola destra e sinistra sui finanziamenti elettorali

(Shutterstock)





Accompagnato dallo slogan "Sei il solo presidente" e visibilmente carico per l'intonazione dello stesso, l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle ha dissertato a tutto campo su varie questioni. Dal salario minimo a 9 euro l'ora, passando per il riscatto gratuito della laurea, fino a toccare il problema del momento, rappresentato dal caro bollette.





Chiusura con stoccata alla Destra e alla Sinistra, a suo dire finanziate dalle multinazionali in questa campagna elettorale che potrebbe consegnare ai Pentastellati, un buon risultato elettorale a Bari. Il condizionale è obbligatorio, per il basso di numero dei presenti che, nel corso del comizio svoltosi dalle 12 alle 12.45 - orario insolito per un evento che in serata avrebbe potuto calamitare un pubblico più numeroso - lo hanno applaudito e osannato a più riprese.

Dopo aver assaggiato un pezzo di focaccia su un palchetto montato rapidamente e collocato ai margini di Piazza del Ferrarese, nella tarda mattinata di giovedì 15 settembre, Giuseppe Conte ha voluto onorare la tappa di Bari del suo tour elettorale in vista delle prossime elezioni politiche convocate per domenica 25 settembre 2022.