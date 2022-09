I premiati della 3 edizione Premio letterario Nazionale 'Incanto della Bellezza'

BARI - Nella splendida cornice del Terminal Crociere del Porto di Bari si è svolta la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Letterario “Incanto della bellezza”, organizzato dall’APS Bottega del sorriso. L’Associazione con questo concorso letterario si pone come obiettivo la sensibilizzazione culturale, nonché la promozione della ricerca scientifica per la conoscenza e la cura dei tumori rari e delle malattie associate ai tumori rari, conscia anche del fatto che solo attraverso la difesa e la diffusione dell’arte e della cultura si preserva la bellezza dell’animo umano.Anche questa Edizione del Premio ha previsto 2 sezioni (Poesie inedite e Racconti brevi inediti), nonché la partecipazione di autori provenienti non solo da tutte le parti d’Italia, ma anche dall’estero. Il tema per quest’anno è stato “I legami”.La manifestazione è stata presentata da Isabella Careccia e Gino Stigliani e ha visto la partecipazione delle Sisters Queens, di Graziana Aceto e della scuola di danza Danzarte di Bari.Sono intervenuti anche il Dott. Avv. Alessandro Delle Donne, Direttore Generale dell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” di Bari e l’avv. Francesco Mastro, delegato del Governatore Emiliano in seno al Comitato di Gestione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico MeridionaleI vincitori sono stati i seguenti:3° classificato: Franco Fiorini di Veroli (FR) - Titolo dell’opera: “Bisogna ritornare agli aquiloni” 2° classificato: Maria Schiralli di Bari - Titolo dell’opera “Manchi al cuore”; 1° classificato: Agata Silvestri di Castellana Grotte (BA) - Titolo dell’opera: Dammi la tua voce2° classificato ex aequo: Cristina Maria Lora di Valdagno (VI) - Titolo dell’opera: “Boomer” 2° classificato ex aequo: Vincenzo Cerasuolo di Marigliano (NA) - Titolo dell’opera: “Speranza” 1° classificato: Luisa Patta di Siena - Titolo dell’opera: “Un giorno buono”- Premio “Caffè della sostenibilità” dedicato alle economie ecosostenibili: Monia Casadei di Cesena (FO) - titolo dell’0pera: “Nessuna solitudine tra i rami” - Premio “Il mare e il lavoro, binomio imprescindibile della letteratura”, dedicato alla memoria di Enrico Signorile: Chiara Cannito di Bitonto (BA) - titolo dell’opera: “Da dove verrà la salvezza” - Premio “Il disagio adolescenziale” in memoria di Dario Favia: Claudio Lugi di Roma - titolo dell’opera: “La ragazza del pianterreno” - Premio “La musica come rimedio” alla memoria di Vito Vacca: Nicola Bastiani di Bitonto (BA) titolo dell’opera: “La festa patronale” - Premio “Octopus” alla memoria di Luigi Milillo: Pierpaolo Favia di Bitritto (BA) - titolo dell’opera: “Il dolce sussurro” Non ci resta che attendere la prossima edizione.