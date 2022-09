"Care elettrici ed elettori. Ho qualcosa da dirvi, niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, ma non è questo il momento di rinunciare a sognare, ma di investire nel nostro futuro. Cara italia, il 25 settembre resta libera", la lettera di Emma Bonino in vista delle elezioni.

Fonte: Agenzia Vista