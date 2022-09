Letta: "Pnrr non si può rinegoziare". Conte: "Scostamento bilancio per proteggere tessuto sociale"





"Con queste elezioni è in gioco il futuro dell'Italia dei prossimi 5 anni e forse anche oltre. Nessuno in questa stampa può dire che non c'era negli ultimi 15 anni con le legislature di centrodestra, poi di centrosinistra e poi con colori diversi tra di loro". L'ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta parlando dal palco del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Il voto conta, è in ballo il futuro di grande potenza industriale come l'Italia - ha poi aggiunto - veniamo da un periodo positivo grazie alle scelte di questi anni con prospettive di investimenti importanti, Pnrr e altro. Ci sono difficoltà ma anche tanti segnali di speranza dal mondo imprenditoriale che hanno bisogno di politica e di una pubblica amministrazione che dia risposte". 13:06



Lo scostamento di bilancio “non va perseguito, ma in un quadro serio di politica sociale diventa uno strumento per proteggere il nostro tessuto sociale e imprenditoriale, anche nel segno della sostenibilità ambientale e sociale”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo in videocollegamento al forum Ambrosetti di Cernobbio.

ROMA - "Il Pnrr è la nostra stella polare, il punto di riferimento complessivo. Si può discutere, ma diciamo 'no' alle rinegoziazioni. Se ci mettessimo in un confronto con Bruxelles perderemmo soldi e prospettive per il futuro". Lo ha dichiarato il segretario Pd, Enrico Letta, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "La nostra Europa è quella della foto di Kiev, dove Italia, Germania e Francia sono l'Europa - ha concluso - noi non discutiamo con l'Europa, siamo l'Europa".