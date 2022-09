Lecce, in Piazza Sant’Oronzo la presentazione dei candidati M5S nei collegi del Salento

LECCE - Domenica 11 settembre alle ore 20:00 in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, si terrà l’evento organizzato dal M5S di Lecce per presentare i candidati del M5S nei collegi uninominali e plurinominali del Salento alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.Saranno presenti il vicepresidente nazionale del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale Leonardo Donno assieme agli altri candidati Valentina Palmisano, Luca Macavero, Annalisa Urso, Francesco Mandoi, Marina Zela, Antonio Trevisi e ai candidati in Salento. Con loro il consigliere comunale di Lecce del M5S Arturo Baglivo.“Sarà un momento importante - dichiara Leonardo Donno - per presentare i nostri candidati e far conoscere le loro battaglie e il loro spessore morale. Trasparenza, onestà e coerenza sono per noi imprescindibili. Parleremo dei temi che stanno a cuore al Paese e delle nostre proposte e delle cose fatte. In questi giorni stiamo incontrando tanti cittadini, che ci invitano ad andare avanti e non mollare. Siamo orgogliosi di questo e pronti a ripagare la loro fiducia lavorando per dare loro le risposte che si aspettano dalla politica. Punti realizzabili, non sparate da campagna elettorale”