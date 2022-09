ROMA - "Quando ho sentito la frase della Meloni sull'Europa, sulla "pacchia che è finita", ho pensato che c'è un tentativo di coprire con un po' di moderatismo una linea che è sempre la stessa. La destra italiana ha come interlocutori in Europa Orban, i conservatori polacchi, Le Pen, Vox in Spagna e nessuno di questi crede nell'Europa". E' il pensiero espresso dal segretario del Pd, Enrico Letta, ad Agorà su Rai 3."E' evidente che se lei mi chiede voi dialogate meglio con Conte-Calenda o con Meloni-Salvini è evidente che dialogo meglio con Calenda e Conte dopodiché al voto andiamo con una legge iper-maggioritaria: quindi o vinciamo noi o loro. Di quello che succederà il 26 settembre ne parleremo il 26 settembre. Fino al 25 settembre siamo concentrati su noi stessi poi vedremo quello che succederà" ha aggiunto il segretario dem.