Letta: a Monza il buon governo Pd, a Pontida l'Italia conservatrice con meno diritti

ROMA - Il 18 settembre il Pd sarà a Monza, in piazza Roma, a partire dalle ore 10, per l'iniziativa 'I Comuni per l'Italia'. Un evento dedicato al ruolo determinante degli enti locali che vedrà coinvolti centinaia di sindaci e amministratori progressisti provenienti da tutta Italia, insieme a militanti e volontari, con l'intervento di 20 amministratori locali e le conclusioni del segretario del Pd Enrico Letta, spiega lo stesso Pd. "Tutti i nostri amministratori e tutti quelli che potranno dovranno essere lì per dare un forte messaggio a favore del ruolo dei comuni, dei piccoli comuni e delle amministrazioni", evidenzia in un appello il segretario dem Enrico Letta, che aggiunge: "Sarà una giornata importante in una fase fondamentale della campagna elettorale".