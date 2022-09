Lite in famiglia culmina in accoltellamento: un ferito nel Napoletano

NAPOLI - Un 43enne è stato aggredito ad Ercolano la notte scorsa: ha riportato diverse ferite alla gamba, ma non è grave. A colpirlo sarebbe stato il fratellastro più giovane, dopo un diverbio scoppiato per motivi economici.Portato all'ospedale 'Maresca' di Torre del Greco è stato giudicato guaribile in sette giorni.L'aggressore, un 19enne, bloccato dagli agenti avrebbe raccontato loro che la lite era scaturita dalle continue richieste di denaro da parte del fratellastro alla madre.E' stato denunciato per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 43enne per tentata estorsione.