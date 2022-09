Mafia: boss Strisciuglio torna in libertà dopo 22 anni

BARI - Dopo 22 anni di carcere, 4 anni prima rispetto alla sentenza, Sigismondo Strisciuglio torna libero. La scarcerazione è avvenuta ieri sera in virtù di un provvedimento di esecuzione firmato dal procuratore generale Patrizia Rautis.L'ultima sentenza per il boss Strisciuglio, fratello di Mimmo, come riporta il quotidiano La Repubblica, è arrivata un anno e mezzo fa al termine del processo Agorà. La pena inflittagli è di 14 anni per le accuse di associazione a delinquere dedita a estorsioni e traffico di droga.