- Maltempo in Puglia, bomba d’acqua a Margherita di Savoia dove crolla il ponte delle Saline sotto la furia del vento a 90 chilometri orari. Danni enormi a causa dell’abbondante pioggia in uno dei Comuni pugliesi più colpiti. Il maltempo ha provocato danni a luminarie e bancarelle sistemate per le festa della santa patrona Maria Santissima Addolorata.