Martina Franca, ex candidato sindaco schiacciato da suv: è grave

MARTINA FRANCA (TA) - Momenti di paura a Martina Franca per l'ex candidato sindaco Pino Pulito, noto esponente di Forza Italia, vittima di un brutto incidente stradale in via Leone XIII. L’uomo è stato investito da un suv di grossa cilindrata mentre era sul marciapiede e schiacciato contro il muro.Fatale l'errore del conducente ad innestare la marcia automatica. Pulito ora è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale locale per importanti lesioni al bacino, ma non sarebbe pericolo di vita.