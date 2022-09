Meloni: no a governi arcobaleno

Meloni esclude quindi le ipotesi, tornate a circolare in questi giorni, di un governo di larghe intese. "Le larghe intese non hanno prodotto nulla di buono, solo soldi spesi a pioggia, compromessi al ribasso e ingovernabilità. Fdi è sempre stata contraria ai governi arcobaleno e non cambierà idea ora".

ROMA -"Quando il mare è in tempesta serve un comandante che sappia dove andare, sia in grado di tenere la barra dritta e che abbia un equipaggio che remi nella stessa direzione". Così la leader di FdI Giorgia Meloni che, in un'intervista all'"Avvenire", prevede un "periodo difficile e ci aspettano mesi complicati. Per affrontarli serve un governo coeso, sostenuto da un forte mandato popolare e che abbia un programma chiaro e una visione del mondo definita. E questo può essere garantito solo da Fdi e da una coalizione, quella di centrodestra, composta da partiti che stanno insieme per convinzione e perché hanno idee compatibili, non perché hanno come unico obiettivo quello di impedire all'avversario di governare".