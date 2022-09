FOGGIA - Torna la paura nel capoluogo dauno dove un 25enne, all'alba, è stato accoltellato in via Contini, nei pressi del teatro Giordano nel pieno centro storico. Il giovane non è in pericolo di vita. Immediato il trasporto del giovane al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stato ricoverato. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai motivi del gesto e al responsabile.