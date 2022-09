Meloni: non esistono più roccaforti, Pd ha rinunciato

ROMA - "Non esistono più le roccaforti , soprattutto di una sinistra che ha rinunciato a credere in qualsiasi cosa e che, infatti, fa una campagna elettorale parlando solo di noi perchè non ha niente da raccontare sui propri contenuti. Addirittura nel programma del Pd si fa il nome nome mio". A sostenerlo a Mestre la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ai giornalisti che le facevano notare una piazza piena per lei, quando un tempo questa era 'terra' della Lega. "Spero che la lega - ha aggiunto - vada molto bene; per me è molto importante che ci sia una maggioranza forte eventualmente se dovessimo vincere per il prossimo Governo. La cosa che abbiamo pagato di più in questo anni è stata l'instabilità e di non avere maggioranza coese. Per cui se vogliamo dare una svolta è importante che ci sia un Governo che abbia il mandato e la forza per governare 5 anni con una maggioranza che sia d'accordo sulle grandi questioni, piuttosto a combattersi in campagna elettorale"