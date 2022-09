Milano Fashion Week , NaraCamicie presenta la prima capsule di borse

MILANO - A fresh new start. È proprio durante la Milano Fashion Week in programma dal 20 settembre 2022, che NaraCamicie ha deciso di debuttare con la sua prima esclusiva eco capsule collection di borse, composta da sette modelli realizzati in materiali sostenibili. Per presentarla, il 19 settembre si terrà un evento speciale presso il Flagship Store del brand di Piazza Cavour 3 a Milano; un allestimento ispirato alla settima arte proprio come la campagna FW, dedicato al grande cinema degli anni Settanta.

Una strategia questa, figlia del nuovo corso del marchio che - dopo l’acquisizione da parte del gruppo Fenicia Spa – punta tra le altre cose sul rinnovamento della propria offerta.

Si aggiunge così alla proposta di abbigliamento sempre più ampia, una bag selection dal design di tendenza, dove a condividere la scena sono le buste doppie Nary e le shopping Butterfly - entrambe in eco-pelle -, e le Icon Nary Bag, in pelle riciclata.

Proposta in due diverse dimensioni, mini e medium, per adattarsi facilmente al lifestyle di tutte le donne, è questo il modello da cui prende il via una collezione capace di raccontare i nuovi trend e celebra quelli storici.

Bon-ton la Icon Nary Bag dalle linee stondate e romantiche, nella versione mini amplia la sua palette con l’aggiunta delle versioni in azzurro e very peri, l’inconfondibile pervinca, eletto colore dell’anno.

NaraCamicie si impegna quindi nella ricerca di soluzioni eco-friendly e a lavorare in un’ottica sempre più sostenibile e, per la produzione di questa nuova linea di accessori, raccoglie materiali che rigenerati, danno vita a nuovi tessuti. Donare una nuova vita a materiali provenienti da altre produzioni contribuisce così a creare borse 100% in pelle di qualità senza avere l’impatto negativo di ulteriori scarti di produzione.

Fil-rouge di collezione, capace di unire tra di loro l’amplia selezione di modelli, diventa la nuova fibbia. La morbida figura di una farfalla dalle ali dorate, emblema di libertà, leggerezza e soprattutto evoluzione, vuole ancora una volta essere una rappresentazione dell’anima del marchio, che con questa collezione di accessori, rende omaggio alle donne, che restano l’ispirazione al centro del racconto NaraCamicie.

L’evento sarà il palcoscenico ideale per il nuovo corso all’insegna della sostenibilità del brand meneghino.