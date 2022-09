KIEV - E' morto in combattimento Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese. Il foreign fighter italiano è stato ucciso mentre combatteva con la Legione Internazionale di difesa dell'Ucraina contro l'esercito russo. Sul suo profilo Facebook, in cui compare in divisa e arma in pugno, compaiono le condoglianze alla famiglia e un messaggio in cui viene definito "eroe dell'Ucraina".