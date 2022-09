NOICATTARO (BA) - Momenti di paura a Noicattaro, nel Barese, dove un pregiudicato è stato accoltellato ieri pomeriggio in piazza Umberto I. Ad intervenire sul posto i carabinieri, ma gli aggressori sarebbero riusciti a far perdere le proprie tracce dileguandosi. Al via le indagini dei militari per identificare l'aggressore e quale possa essere stato il movente del gesto.