Ostuni, 91enne inglese muore annegato

OSTUNI - Momenti di paura ieri sul litorale di Ostuni a Camerini, dove i bagnanti hanno notato il corpo di un uomo che galleggiava in mare. L'uomo è stato poi identificato in un turista inglese di 91 anni in vacanza nella Città Bianca. L’uomo, secondo quanto si è appreso, aveva raggiunto la spiaggia insieme ad altri connazionali.Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il 91enne si sarebbe tuffato e poi avrebbe accusato un malore. Vani i tentativi di rianimarlo con il defibrillatore in dotazione allo stabilimento balneare vicino alla spiaggia. Ad intervenire sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri.