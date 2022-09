Renzi: campagna elettorale Meloni molto tosta, lei è molto convinta di vincere

via Matteo Renzi fb

ROMA - "Credo che Giorgia Meloni stia facendo una campagna elettorale molto tosta, molto convinta di vincere". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi durante un'intervista a Telelombardia in merito al comizio fatto dalla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ieri pomeriggio in piazza Duomo a Milano."Non ho niente di ideologico - ha sottolineato Renzi - e non penso che sia fascista, ma ritengo che tra Meloni e Draghi sia meglio Draghi. Poi se volete la Meloni, votate la Meloni, ma io penso che Draghi sia più serio e ci rafforzi di più in Europa". Il leader di Iv ha concluso spiegando il ruolo che il terzo polo potrebbe avere dopo le elezioni del 25 settembre."La partita - sottolinea - ormai è a due: o il premier lo fa la Meloni o lo fa Draghi. Se il terzo polo, Italia Viva-Azione con la lista Calenda faranno il 10%, io credo che ci giochiamo la carta Draghi, altrimenti, se la Meloni sarà al governo, io non sarò ostile per pregiudizio, ma voterò contro perché non mi convince. Ha fatto un programma da 100 miliardi di euro, ma dove li trova? Li stampa col Monopoli? Io non credo che sia fascista, ma sfascista dei conti pubblici sì".