Paura sulla ex-Ss16, frontale vicino Fasano: 3 feriti, uno è grave

FASANO (BR) - Schianto ieri sera, intorno alle 20, nel tratto della ex-Ss16 che collega Fasano a Pezze di Greco, nel Brindisino. Il bilancio è pesante ed è di un ferito in codice rosso e due in codice giallo il bilancio.A rimanere ferito gravemente un 42enne di Pezze di Greco (Br) che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, scontratasi frontalmente con una Opel Astra, sulla quale viaggiava una coppia di albanesi residenti a Fasano, rimasti feriti in modo lieve.Ad intervenire sul posto alcune pattuglie della Polizia Locale di Fasano per i rilievi, oltre ai Carabinieri ed alle Fiamme gialle per deviare il traffico su strade alternative.Sul luogo dell'impatto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ostuni e tre ambulanze del 118 che hanno trasferito il ferito grave presso il “Perrino” di Brindisi. La coppia è stata stabilizzata sul posto.