"Playa Nera" Get Far X LennyMendy Remix: la nuova versione del singolo di Bianca Atzei feat. Bombai & Get Far





Esce venerdì 9 settembre, in digitale e in radio, la nuova versione di "Playa Nera" firmata Get Far X LENNYMENDY Remix.

"Non abbiamo resistito nel remixare il brano di Bianca Atzei prendendo il giro del Riff e trasformandolo in un lead main Dance" - raccontanto gli artisti.

Il singolo "Playa Nera" è stato pubblicato venerdì 1 luglio da BIANCA ATZEI insieme ai Bombai e con la produzione artistica di Get Far. Una speciale collaborazione internazionale, in cui la produzione di Get Far fonde l’inconfondibile timbro di BIANCA ATZEI alle voci dei Bombai, per un brano spensierato e passionale che evoca un amore travolgente nato sulla spiaggia.