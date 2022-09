Politiche, Letta: la destra porta indietro il Paese

ROMA - "Le ricette della destra sono un ritorno pericoloso al passato sui diritti e il solito film sull'economia. Sono gli stessi - Meloni, Berlusconi, Tremonti - che hanno condotto l'Italia alla bancarotta nel 2011". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista rilasciata a 'Il Messaggero'."Non ci faremo portare indietro: agli anni '50 sui diritti e al 2011, con l'economia a un passo dal fallimento", aggiunge. Il segretario del Pd è fiducioso sulla possibilità di vincere le elezioni: "La chance dipende da quanto siamo in grado di portare le persone al voto. Ci sono milioni di indecisi, specie tra i giovani. Siamo il primo partito tra gli under 35: è molto incoraggiante. Quanto agli esiti già scritti, la storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi".