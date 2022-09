Politiche: Marco Lacarra rieletto deputato

BARI - “Abbiamo finalmente i nomi degli eletti in parlamento per la prossima legislatura”. Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.“Insieme a Francesco Boccia, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi avrò l’onere e l’onore di rappresentare la Puglia in parlamento. Tanti sono i ringraziamenti da fare. Penso a Raffaele Piemontese e Loredana Capone, a cui vanno le mie congratulazioni più sentite per essersi battuti come leoni in questa campagna elettorale. Non averli con noi a Roma è un dispiacere enorme, soprattutto per chi come me ha il privilegio di conoscere da anni loro e il loro impegno infaticabile nelle istituzioni. Sono certo che, rispettivamente da Vicepresidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale, continueranno in Puglia l’eccezionale lavoro svolto fino ad oggi. Un grazie particolarmente sentito va a tutti quei candidati del PD Puglia che si sono messi a disposizione, nella consapevolezza della estrema difficoltà della sfida elettorale che aveva davanti: è stato un onore correre con ciascuno di loro. Grazie a Maria Chiara Addabbo, con cui ho avuto il piacere di condividere buona parte della mia campagna. L’impegno di Machi e della squadra di Giovani Democratici di cui lei è espressione non nasce con queste elezioni: è un dono sul quale possiamo sempre contare, ma da non dare mai per scontato. Come ieri, più di ieri, mi impegnerò nei prossimi anni per sostenere questi ragazzi che hanno dato una prova straordinaria di cosa vuol dire essere dirigenti. Congratulazioni agli eletti pugliesi delle altre forze politiche, nella certezza che tutti avremo a cuore solo il bene del Paese e della nostra terra. Vorrei abbracciare uno ad uno le persone che sono state il cuore del mio staff per questa campagna: Fabio Mancini, Giulia Iacovelli, Carmelo Colonna, Vito Pazienza e la straordinaria Elisabetta Vaccarella. Su di loro è gravata anche buona parte del lavoro del PD Puglia e sono la squadra che ogni candidato vorrebbe avere al suo fianco. Grazie ai circoli che hanno animato questa campagna in tutta la regione: il radicamento territoriale è il fiore all’occhiello del PD. Grazie ai Sindaci, a tutti i gli amministratori locali del collegio e, in particolare, ai Consiglieri comunali di Bari per l'impegno che hanno profuso nelle loro comunità in favore dei candidati e dei programmi dei democratici e progressisti. Grazie a Domenico De Santis, che ha dimostrato ancora una volta cosa vuol dire essere uomo di partito e il cui impegno costante, anche dietro le quinte, che dura da vent’anni rende possibili tante cose nel PD pugliese. Le campagne elettorali sono fra queste. Grazie a Francesco Paolicelli, per avermi supportato e accompagnato in molte delle tappe di questo viaggio. Grazie ad Antonio Decaro, per essersi speso con generosità in queste settimane girando la regione per diffondere le idee che il PD si candidava a rappresentare. Grazie a Michele Emiliano, per il sostegno costante e per la tenacia con cui ingaggia ogni battaglia. Comincia per me un altro mandato parlamentare, in cui sarò sempre dalla vostra parte. Per strada, tra la gente: il mio posto è stato, è e sarà sempre qui.”