Politiche, Meloni: economia Italia non è messa bene, io non prometto miracoli

ROMA - ''Vi devo dire che non siamo messi bene e non verrò qui a dirvi facciamo i miracoli, no... Abbiamo una condizione economica molto complessa". La leader del FdI Giorgia Meloni parla in diretta social da Trento per un comizio elettorale ribadendo la sua preoccupazione per la situazione dei 'conti' italiani che dovrà ereditare una volta arrivata a palazzo Chigi. In piazza c'è un gruppo che la contesta e la presidente di Fdi si rivolge proprio a loro per accusare la sinistra di aver portato il Paese in sofferenza: ''L'Italia è fanalino di coda di tutti i fattori macroeconomici, grazie agli amici di questi signori che hanno governato negli ultimi dieci anni...''.Il leader FdI prosegue il suo intervento e ogni tanto replica ai contestatori, che a un certo punto si fanno sentire di più e lei taglia corto: ''Strillate, strillate, non me ne può fregare di meno...".