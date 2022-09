Politiche, Parchitelli: “Grazie a chi ha creduto in noi, il nostro lavoro continua”

BARI - “Non è sicuramente il ‘giorno dopo’ che auspicavamo, ma il risultato delle Politiche deve essere accettato e il Partito Democratico saprà rialzarsi e ripartire con rinnovate energie perché sono ancora molte le sfide che ci attendono nella nostra Regione e a livello nazionale con i nostri Parlamentari eletti, a cui va il mio augurio di buon lavoro". Così in una nota la consigliera regionale del Pd, Lucia Parchitelli."Purtroppo - prosegue Parchitelli - il grande lavoro di queste settimane e la qualità dei candidati scelti (tutti del territorio, e non calati dall’alto) non è bastato a trasmettere agli italiani la nostra visione di Paese per il presente e per i prossimi anni. Oggi è un nuovo giorno. Torniamo a lavorare per la gente perché solo così riusciremo a riconquistare la fiducia e a dare all’Italia una prospettiva europeista per costruire un futuro che veda nel lavoro, nei diritti, nella scuola, nell’ambiente, e in ciò che rappresenta una priorità, il nostro Paese come modello da seguire” conclude.