A Taranto il 7 e 8 ottobre arriva il 33° Congresso della Società Apulo Lucana di Urologia

TARANTO – Arriva a Taranto la 33esima edizione del Congresso Interregionale della Salu (Società apulo lucana di urologia). Venerdì 7 e sabato 8 ottobre, all'hotel Mercure Delfino, si terrà la due giorni che vedrà riunirsi gli urologi e gli andrologi di Puglia e Basilicata.Sono 120 i soci che ogni anno, dal 1983, si riuniscono in occasione di giornate congressuali, dimostrazione di una grande vivacità scientifica degli specialisti apulo lucani.Il programma vedrà alternarsi professionisti del settore, personalità del mondo culturale anche a livello internazionale, le maggiori autorità locali e la partecipazione del mondo scientifico. Tra gli interventi ci sarà anche una lectio magistralis di Michele Mirabella, il noto conduttore televisivo della popolare trasmissione medica "Elisir".A seguito dell’evento sarà stampata la pubblicazione scientifica ”Salu News, diretta dal giornalista Vinicio Coppola di Bari, che periodicamente pubblica i risultati dell’intenso lavoro eseguito dagli specialisti apulo lucani, integrata da articoli culturali sulla storia e le tradizioni del territorio.Il presidente del Congresso è il dottor Filippo Portoghese, Presidente della società Apulo Lucana per il triennio 2021-23 e attuale direttore della Casa di cura Bernardini di Taranto, dove dal 2019 è stato istituito il reparto di Urologia. Il dottor Portoghese vanta una vasta esperienza presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove ha operato dal 1983 al 2019.“Presto il mio servizio presso la clinica Bernardini per fermare i viaggi della salute di molti pazienti – ha spiegato il dottor Portoghese – dal 2019 ad oggi abbiamo operato oltre 1500 pazienti senza complicanze e senza trasferimenti verso altri centri. Ciò dimostra la qualità del mio staff. Il congresso di Urologia a Taranto rappresenta un omaggio alla città, alle sue istituzioni e ai pazienti che mi hanno seguito. L’ingresso al convegno sarà gratuito per offrire a tutti la possibilità di partecipare ”.