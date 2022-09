Politiche, Supermedia Agi/YouTrend: in calo Pd e Lega, Fdi rimane primo partito

ROMA - In 10 giorni, emerge da uno degli ultimi sondaggi elettorali che precedono il voto del 25 settembre, il partito di Giorgia Meloni segna un +0,1% e si assesta al 24,4%. Lo rende noto Sky Tg24. Crescono anche i consensi per Cinque Stelle (+1,3%; 12,2%) e Terzo Polo (+0,6%; 6,5%). Perdono terreno i dem (-0,7%; 22%), il Carroccio (-0,5%; 12,9%) e Forza Italia (-0,5%; 7,9%). La coalizione di centrodestra, pur con qualche punto percentuale in meno, resta 18 punti sopra quella di centrosinistra (46,9% contro 28,6%).