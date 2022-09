Rapina in villa a Lecce: mamma e figlia tenute in ostaggio

CARMIANO (LE) - Momenti di paura nella notte a Carmiano, nel Leccese, dove tre banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione, tenendo in ostaggio madre e figlia con delle pistole.Le due donne, prese dal panico e dalla paura, hanno rivelato l’esistenza e la presenza di una cassaforte con all’interno gioielli e denaro. La banda così è riuscita ad impossessarsi di un bottino da 10mila euro, per poi darsi alla fuga.Al via le indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Lecce. Pronti i rilevamenti delle impronte nella villa degli investigatori, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.