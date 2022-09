Letta: vogliamo Italia che conta, non quella che protesta

ROMA - "Io sono sicuro che si arriverà ad una soluzione" in Europa, "noi vogliamo un'Italia che conta in Europa, non quella che protesta. Siamo in linea con quello che ha fatto il presidente Draghi". Lo ha sostenuto il segretario del pd Enrico Letta parlando del tema dell'energia durante il faccia a faccia con il presidente di Fdi Giorgia Meloni."Non è vero che Fdi ha mai sostenuto il Next generation Ue" ha detto il segretario dem nel confronto sul sito del Corriere con il presidente di Fdi Giorgia Meloni. "I soldi europei sono fondamentali per il nostro Paese", afferma Letta riferendosi al Pnrr. "No a distingui", osserva.Il Pd presenta una "unica grande proposta di riduzione fiscale: la riduzione delle tasse sul lavoro. Darebbe una quattordicesima in più ai lavoratori. Questo aiuta anche il datore di lavoro, che ha così un rapporto più stabile con il lavoratore" ha aggiunto Letta.