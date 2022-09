Rodi Garganico: il Lido Blu Marine al 1° posto del contest 'Best Italian Beach'

RODI GARGANICO (FG) - Il Lido Blu Marine-Spiaggia Azzurra, sito in Lido del Sole (frazione di Rodi Garganico, FG) si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Best Italian Beach“ del contest promosso da Mondo Balneare già da diversi anni. Una giuria di esperti ha scelto il miglior lido per categoria; nello specifico, lo stabilimento del Gargano ha concorso con i più tradizionali stabilimenti all’italiana. Il Lido Blu Marine-Spiaggia Azzurra, risultato tra i finalisti, è stato premiato per l’edizione 2022 del contest per la cura e i servizi offerti agli ospiti: area fitness con proposte variegate e adatte a tutti, abbattimento di barriere architettoniche, area cani, animazione, giochi per bambini e ristorazione con prodotti locali.La soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo, possibile grazie al sostegno e alla fedeltà degli ospiti che vi trascorrono le vacanze estive, è amplificata dalla gioia dei 30 anni di attività che il Lido Blu Marine-Spiaggia Azzurra ha festeggiato quest’anno.«Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo: i nostri ospiti che ci sostengono da 30 anni, la giuria e la redazione di Mondo Balneare che ha organizzato questo concorso, tutti i collaboratori che compongono il nostro staff, senza i quali non saremmo arrivati fin qua» dichiarano i titolari.Il Lido Blu Marine-Spiaggia Azzurra aveva partecipato anche ad altre due edizioni del contest, nel 2018 e 2019, guadagnando sempre il podio aggiudicandosi rispettivamente 2° e 3° posto.La cerimonia di premiazione si svolgerà il 13 ottobre alle 16.30 durante la fiera Sun 2022 di Rimini, presso il salone internazionale del settore beach & outdoor. (Susanna M. de Candia)