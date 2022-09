Salvini: Putin ha torto marcio, va punito e fermato

ROMA - "Putin è in torto marcio: ha scatenato una guerra orrenda, ha invaso un Paese, ha riportato morte e distruzione nel continente europeo. Bisogna punirlo, fermarlo, metterlo in ginocchio. Le sanzioni sono operative da 7 mesi, in ginocchio ci siamo noi e non Putin e la guerra va avanti". A dichiararlo Matteo Salvini a Radio Capital. "La Russia nel frattempo non sta mandando gas. La Lega ha votato tutte le sanzioni" ha aggiunto il segretario leghista che ha sottolineato la necessità di un accordo tra i leader di tutti i partiti "per un impegno comune per bloccare gli aumenti di luce e gas".