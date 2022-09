Scontro tra due treni in Croazia: 3 morti e 11 feriti

NOVSKA - Attimi di paura in Croazia per un incidente ferroviario nei pressi di Novska che ha causato morti e feriti. Secondo informazioni non ufficiali dei media, un treno passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito un convoglio merci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Rajich.Secondo il portale Dnevnik.hr, la collisione è avvenuta fra le stazioni di Okucani e Nosvka, a sudest della capitale Zagabria. Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il convoglio. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona.L'incidente si è verificato intorno alle 21.35 di venerdì sera.